Belg Fretin winnaar vierde etappe Ronde van de Algarve, ontsnapt aan jurystraf

Milan Fretin heeft de vierde etappe in de Ronde van de Algarve gewonnen. De Belg van Cofidis was na 175 kilometer de snelste bij de finish in Faro.

Hij ontsnapte aan een jurystraf. Fretin ging helemaal van de linkerkant van de weg naar rechts, waardoor hij Wout van Aert afsneed, die net overeind kon blijven. Van Aert finishte uiteindelijk als zevende. De jury zag de manoeuvre door de vingers.

Jordi Meeus kwam als tweede over de streep, voor Filippo Ganna. Met een negende plaats was Casper van Uden net als gisteren de beste Nederlander. Jan Christen van UAE Team Emirates, die donderdag verrassend de tweede etappe op zijn naam bracht, behoudt zijn leiderstrui.

Ritten bergop

De etappe van gisteren had maar een klimmetje van de derde categorie. Vandaag zat het vol met beklimmingen, waarvan de Alto do Malhao de zwaarste was met een maximaal stijgingspercentage van 21,5%.

In de heuvelrit vanuit Albufeira gingen Warre Vangheluwe, Gorka Sorarrain, Nicolas Tivani en Johan Jacobs ervandoor. Het kwartet kreeg zo'n vier minuten, maar op het laatste klimmetje, nog voor de relatief vlakke finale, was het gedaan met de koplopers.

De vijfdaagse koers door Portugal wordt morgen afgesloten met een tijdrit over twintig kilometer van Salir naar Malhão.