PSV-opponent Arsenal lijdt thuisnederlaag en dreigt aansluiting met Liverpool te verliezen

Arsenal heeft tegen West Ham United de eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden in de Premier League: 0-1. Daarmee blijft de achterstand op koploper Liverpool acht punten. De ploeg van Arne Slot gaat zondag op bezoek bij het kwakkelende Manchester City.

Jurriën Timber speelde de hele wedstrijd voor Arsenal, dat niet overtuigend voor de dag kwam in het eigen Emirates Stadium.

In de achtste finales van de Champions League is Arsenal gekoppeld aan PSV. De Londenaren komen op 4 maart op bezoek in Eindhoven, de return is acht dagen later.