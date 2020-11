Transfer naar PSG brengt Oranjespeler Steins bij Europese handbalelite

Luc Steins neemt namens Fenix Toulouse het doel van HBC Nantes onder vuur - Getty

Een grote transfer voor het Nederlandse mannenhandbal: international Luc Steins vertrekt naar de Europese topclub Paris Saint-Germain. De 25-jarige opbouwspeler wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van zijn huidige club Fenix Toulouse. Daarmee treedt Steins toe tot de elite van het internationale handbal. PSG werd de laatste zes jaar landskampioen en neemt eind december deel aan de eindronde van de Champions League, de zogeheten Final Four. Steins is de eerste Nederlandse handballer die op dat podium zal uitkomen. Spelen met absolute wereldtop De international van Oranje moet bij PSG de onlangs zwaar geblesseerd geraakte aanvoerder Nikola Karabatic vervangen. Dat PSG de Nederlander aantrekt als stand-in zegt veel over de capaciteiten die hem worden toegedicht. Karabatic is namelijk een grootheid in het mondiale handbal: de 36-jarige international van Frankrijk won maar liefst twee gouden olympische medailles, vier wereldtitels, drie Europese titels en is drievoudig wereldhandballer van het jaar. Steins komt bij PSG in een ploeg terecht die louter grote namen telt. De Deen Mikkel Hansen, evenals Karabtic drievoudig wereldhandballer van het jaar, is de absolute ster van de Franse kampioensformatie.

Luc Steins in het shirt van Oranje tijdens een duel met Letland - ProShots

PSG, dat fier aan de leiding gaat in de competitie, probeerde Steins al een tijdje binnen te halen. Dat vertelde de beweeglijke handballer twee weken geleden in een interview met de NOS. Rond die tijd zag hij het echter nog somber in. "Toulouse wil dat Parijs een vervanger voor mij vindt en dat wordt lastig. De onderhandelingen lijken stukgelopen", zei Steins, die zelf toen al aangaf dolgraag de stap te willen maken. "Daar baal ik van. Je weet nooit of zo'n trein nog een keer langskomt."

Quote Wie had dat gedacht, een gastje van 1.20 meter uit Voerendaal in de Champions League?! Luc Steins