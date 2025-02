Leverkusen wint na twee remises weer, Guirassy viermaal trefzeker bij Dortmund

In Kiel had de ploeg van trainer Xabi Alonso vanaf de aftrap het overwicht, wat in de negende minuut de openingstreffer opleverde. Clubtopscorer Patrik Schick tekende voor zijn vijftiende goal van het seizoen door een van richting veranderde voorzet van dichtbij binnen te tikken.

De complimenten waren er ook voor Amine Adli, die de bal na wat handig draaiwerk vanuit een uitzichtloze positie toch nog voor het doel had gekregen. Op slag van rust tekende de Fransman zelf voor de 0-2 door een steekpass van Florian Wirtz achter de doelman te scheppen.

Ook in de tweede helft had Leverkusen weinig te vrezen van de hekkensluiter van de competitie. De bezoekers leken vooral de krachten te sparen voor de twee aankomende duels, het competitietreffen met Eintracht en de Champions League-uitwedstrijd tegen Bayern.

Viermaal Guirassy

Later op de avond leidde Serhou Guirassy zijn ploeg Borussia Dortmund met maar liefst vier doelpunten langs 1. FC Union Berlin. Dortmund won uiteindelijk met 6-0 van de nummer dertien van de ranglijst.