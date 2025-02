Zeldzame riemvis gespot op Mexicaans strand: 'Dacht dat het een alligator was'

Op de videobeelden van Hayes lijkt de vis in de war. "Wat ben je aan het doen?", zegt Hayes al filmend. Een visser, die ook aanwezig is op het strand, zegt tegen het Amerikaanse stel dat het een riemvis is en dat ze bijna nooit levend worden gezien.

De visser houdt de vis even vast en probeert hem daarna het water terug in te sturen, wat niet lukt. Daarom zegt hij tegen Hayes dat hij de vis naar een marinebioloog zal brengen.

Waarschijnlijk toeval

Afgelopen zomer spoelde ook al een riemvis aan in La Jolla, een kustplaats in de Amerikaanse staat Californië. Hoogleraar Ted Pietsch van de Universiteit van Washington publiceerde onlangs een artikel over riemvissen en zegt tegen The Washington Post dat het waarschijnlijk toeval is dat er nu een aantal is gespot.

Waarom de dieren, die meestal onder water blijven, in de buurt van de kust rondzwemmen, is volgens hem onduidelijk. "Niemand weet waarom ze dit doen. Het is net zo mysterieus als het mysterie waarom walvissen stranden."