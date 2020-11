Broch terug op het handbalveld bij topclub Metz: 'Vooral trainen en plezier maken’

"Mijn lichaam blokkeerde volledig, mijn geest wilde niet meer. Ik voelde me helemaal leeg en herkende mijn eigen lichaam niet meer. Ik ben veel te ver gegaan. Ik móést stoppen", zo legde ze haar besluit destijds geëmotioneerd uit .

Broch behoorde jarenlang tot de beste speelsters ter wereld, maar in augustus 2018 zette de cirkelspeelster op 27-jarige leeftijd abrupt een punt achter haar succesvolle loopbaan. Broch, die twee keer de Champions League won met haar Hongaarse club Györi, was mentaal en fysiek volledig uitgeput.

Yvette Broch is terug op het handbalveld. De 29-jarige 118-voudig international traint mee bij de Franse topclub Metz, waar Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade aan het roer staat.

Maar het begon weer te kriebelen bij Broch. Ze heeft zelf gevraagd of ze bij Metz mocht komen trainen en nu staat de oud-international weer met veel plezier op het veld in Frankrijk, zo laat ze aan de NOS weten.

"Ik heb 2,5 jaar nodig gehad om dingen te leren over mezelf en om andere ervaringen in het leven op te doen. De druk die ik mezelf oplegde als topsporter, heeft me uiteindelijk opgebrand. Ik ben de afgelopen jaren een ander persoon geworden, waarin ik het leven van een heel andere kant heb gezien", zegt Broch, die tussen 2011 en 2015 al voor Metz speelde.

"Nu beleef ik handbal ook anders. Ik vind het heerlijk om weer op het veld te staan en echt te genieten. Dat is ook mijn intentie en verder zien we wel. Voor nu is het vooral lekker trainen en plezier maken. Ik heb ook een goed gevoel bij de club Metz."

Mayonnade bereidt zich voor op EK

De Nederlandse handbalvrouwen van bondscoach Mayonnade, die vorig jaar de wereldtitel veroverden, bereiden zich voor op het EK in Denemarken (3-20 december).

Mayonnade polste onlangs ook oud-wereldtopper Nycke Groot, voormalig ploeggenoot van Broch in Hongarije, om haar te bewegen tot een terugkeer bij Oranje. Groot had uiteindelijk zelf te veel twijfels om echt een rentree te maken en belandde niet in de definitieve selectie.

In november 2018 lichtte Yvette Broch haar besluit om te stoppen met handbal toe. Bekijk de video hieronder: