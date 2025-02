Hoe legt Jonker de verdedigende puzzel voor het EK? 'Met Buurman hebben we heel veel geduld'

Ze trekt de vergelijking met de werkvloer. "Als jij een nieuwe collega hebt, moet je daar ook aan wennen, moet je ook even kijken: hoe kan ik met jou omgaan, hoe communiceer ik met jou? Dat is bij ons hetzelfde. Ik heb een goed gevoel met Veerle."

'Ongelooflijk moeilijk'

Hoe lastig is het om je als nieuw duo staande tegen zo'n grootmacht te houden? "Ongelofelijk moeilijk als je nooit met elkaar hebt gespeeld, zegt NOS-analist Leonne Stentler in de NOS Voetbalpodcast. "Dat moet zo goed worden afgestemd met elkaar."

Stentler was zelf tot 2013 centrale verdediger in Oranje. Met Buurman ziet ze het wel goedkomen.

"Tuurlijk heeft Buurman wat mindere momenten, maar die assist van haar was waanzinnig goed. Hoe ze aan de bal is, de power in haar duels... Er zit zo veel in waar we de komende jaren veel plezier van kunnen hebben."