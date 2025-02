22/2 Nieuwsuur: Verkiezingen in Duitsland • VS dreigt met uitzetten Starlink in Oekraïne • Vrees voor oorlog in Litouwen

De strijd om de mineralen van Oekraïne

De Amerikaanse regering heeft Oekraïne gedreigd de toegang tot het Starlink-satellietsysteem te ontzeggen als de regering in Kyiv geen deal sluit met de VS over de mineralen die Oekraïne rijk is, melden bronnen aan Reuters.

De Starlink-satellieten zijn onderdeel van SpaceX, een bedrijf van miljardair Elon Musk. Starlink speelt een belangrijke rol in het beveiligen van de communicatie in Oekraïne. De Amerikaanse president Trump zou willen dat de VS een belang van 50 procent krijgt in de natuurlijke hulpbronnen in Oekraïne.