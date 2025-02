Trump en de pers: strijd over terminologie en stoelen voor journalisten

Het Witte Huis erkent dat de namenstrijd deels een schaduwgevecht is: het echte doelwit is de veel gebruikte schrijfwijzer van het persbureau, het AP Stylebook. "Dit gaat niet alleen om de Gulf of America", zegt vicechef-staf Taylor Budowich tegen nieuwssite Axios. "Dit gaat erom hoe AP taal tot een wapen maakt om een partijdig wereldbeeld op te dringen."

Naast de geografische aanduidingen geeft AP in zijn schrijfwijzer namelijk handreikingen over hoe er over nieuwsonderwerpen kan worden geschreven: onderwerpen waarover de regering-Trump vaak ander taalgebruik bezigt. "Sommige van hun termen zijn belachelijk", oordeelde Trump eerder deze maand.

Zo kiest AP ervoor om niet te spreken van 'illegale immigrant' omdat het persbureau alleen een handeling onwettig wil verklaren, niet personen. Ook raadt AP af te spreken van geslachtverandering: genderbevestigende operatie heeft de voorkeur. Termen als 'beide seksen' moeten ook worden vermeden, om non-binaire en intersekse personen niet uit te sluiten. Trump eist daarentegen juist dat de overheid slechts twee geslachten erkent.

AP ontkent dat het hier gaat om vooringenomen taal. De top van de organisatie benadrukt dat AP-verslaggeving wereldwijd door duizenden media wordt overgenomen. "Dat zou niet gebeuren als AP niet feitelijk en onpartijdig was."

Vijftigste plekje

Wat de rechter binnenkort ook mag oordelen in de zaak, Trumps vechtlustige houding heeft hem al eerder overwinningen opgeleverd in conflicten met de media. Nog voor zijn inauguratie schikte zender ABC overhaast over ongelukkige kwalificaties van presentator George Stephanopoulos.

De AP-zaak onderstreept de wispelturige band tussen Trump en de pers. Tegelijk besteedde hij in zijn eerste maand aanzienlijk meer tijd aan het beantwoorden van vragen van journalisten dan zijn voorganger Biden. Die werd met name tegen het einde van zijn presidentschap bekritiseerd om zijn beperkte toegankelijkheid voor journalisten.

Een andere tactiek waar Trump nu voor kiest, is de persruimte van het Witte Huis toegankelijk te maken voor meer welgezinde media. Bij haar eerste optreden kondigde zijn nieuwe perschef Leavitt aan dat er in de krappe persruimte een stoeltje bij komt voor 'nieuwe media'. "Miljoenen Amerikanen, vooral jongeren, hebben traditionele tv-zenders en kranten verruild voor podcasts, blogs, sociale media en andere onafhankelijke bronnen", redeneerde ze.

Tot opluchting van de gevestigde media hoeft vooralsnog niemand van hen een van de 49 gekoesterde plekjes in de ruimte op te geven. Om 'nieuwe media' toe te laten, wordt de zitplaats van een Witte Huis-medewerker opgeofferd. Op de oproep om in te tekenen op het roulerende plaatsje kwamen in een dag tijd ruim 7400 aanvragen.

De eerste dag had Leavitt alvast het radicaal-rechtse nieuwsmedium Breitbart uitgenodigd een vraag te stellen. Het leverde een weinig kritische uitwisseling op: was Trump van plan, in tegenstelling tot de vorige regering, zo daadkrachtig te blijven? "Absoluut."