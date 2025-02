Politie Rotterdam zet psychiatrisch deskundige in bij verwarde mensen

De Rotterdamse politie rijdt sinds kort rond met een psychiatrisch verpleegkundige en een agent die gespecialiseerd is in verward gedrag. De twee worden direct ingezet als er een melding komt van iemand in een verwarde toestand.

"Die komen dan ter plaatse en zijn veel sneller en nauwkeuriger dan 'gewone' agenten in staat om te beoordelen wat er met iemand aan de hand is", zegt politiechef Fred Westerbeke bij Rijnmond.

Alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond komen dagelijks gemiddeld 45 meldingen binnen over mensen met verward gedrag. Vorig jaar registreerde de politie-eenheid ruim 16.500 incidenten met verwarde personen.

Op 5 januari werd in Rotterdam een 67-jarige vrouw doodgestoken door haar verwarde buurvrouw. In december werden vlak na elkaar drie mensen op straat doodgeschoten in Rotterdam-IJsselmonde. Ook daar sluit de politie niet uit dat de verdachte een lange zorggeschiedenis heeft.

Niet op ingericht

Ook in de rest van Nederland worstelt de politie met de aanpak van personen met onbegrepen gedrag, stelt Westerbeke. "Er ontstaan vaak problemen, omdat de mensen nergens terechtkunnen. Dan worden wij erbij geroepen omdat er overlast ontstaat, of risico's voor anderen."

"Waar we dan regelmatig tegenaan lopen is dat we geen plek kunnen vinden, of dat we niet weten waar we überhaupt met iemand naartoe moeten."

Gevolg is dat mensen met onbegrepen gedrag nu regelmatig in een politiecel terechtkomen. "Als iemand een strafbaar feit pleegt of een risico vormt voor anderen, moeten we hem aanhouden. Dan belandt iemand soms in een cel in verwarde toestand", aldus Westerbeke. "Daar zijn wij helemaal niet op ingericht, dat is ook niet de bedoeling. Maar soms moeten we wel, want als wij niet optreden ontstaat er een groot risico voor anderen."

Bezuinigingen

Het probleem is niet nieuw. "Ik denk dat 60 procent van de meldingen over verward gedrag niet bij ons thuishoort", zei Martin Sitalsing, politiechef Noord-Nederland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid in januari.

Sitalsing ziet de voortdurende bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg als belangrijkste oorzaak. Ook Westerbeke doet dat. "We hebben afgelopen periode echt opgeroepen dat deze regering moet investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Want dat is het. De impact hiervan is heel erg groot", zegt hij.

In de tussentijd loopt nu dus de proef met de twee deskundigen op de auto. "Van collega's hoor ik dat ze dolblij zijn dat er zo'n auto met psychiatrisch verpleegkundige op de weg is. Dat er in situaties waarin ze zelf heel moeilijk weten wat ze moeten doen, professionele collega's ter plaatse komen", zegt politiechef Westerbeke. "Dat werkt sowieso goed."

Op locatie

Ook op andere plekken krijgt de politie deskundige hulp. In Deventer en Twente wordt al sinds 2019 een sociaal psychiatrisch verpleegkundige met de politie meegestuurd bij meldingen over verward gedrag. De GGD Amsterdam heeft 24 uur per dag een sociaal psychiatrisch verpleegkundige paraat: zo nodig bezoekt de verpleegkundige de cliënt op locatie, aldus de GGD op de website.

In Groningen zit sinds oktober vorig jaar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de Van Mesdagkliniek op het politiebureau om samen met agenten op eventuele meldingen van verward gedrag af te gaan of de politie telefonisch bij te staan. Eind januari was de hulp van die specialist 66 keer ingeroepen, meldt RTV Noord.