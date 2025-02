Vaticaan: toestand paus Franciscus verslechterd

De toestand van paus Franciscus is vandaag achteruit gegaan na een "langdurige astma-achtige aanval". Dat zegt het Vaticaan in een verklaring.

Volgens het Vaticaan is de situatie van de paus in de afgelopen 24 uur verslechterd. De paus heeft vandaag meer pijn vergeleken met gisteren. Ook onderging hij een bloedtransfusie.

De 88-jarige paus ligt sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome vanwege een dubbele longontsteking. Volgens het Vaticaan is de paus bij kennis maar blijft zijn toestand zorgelijk. "De paus is niet buiten gevaar", aldus de verklaring.

Beterende hand

Eerder vandaag meldden de artsen van de paus nog dat hij aan de beterende hand was. In een vanmiddag uitgebrachte verklaring schreef het Vaticaan dat de paus voor de derde nacht op rij een goede nacht had gehad en goed op de medicatie reageert die hij krijgt toegediend.

Artsen waarschuwen dat sepsis zijn gezondheid in gevaar kan brengen. Sepsis is een ontstekingsreactie die kan optreden bij infecties zoals longontsteking. Artsen zijn bang dat bacteriën in de longen van de paus in de bloedbaan terechtkomen, die de sepsis veroorzaken.