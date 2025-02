Paus heeft derde goede nacht gehad, medicatie slaat aan

Paus Franciscus heeft een goede derde nacht gehad en hij reageert goed op de medicatie die hij krijgt toegediend. Dat meldt het Vaticaan vandaag. De 88-jarige paus ligt sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome vanwege een dubbele longontsteking.

Zijn gezondheid is aan het verbeteren, zeggen de artsen van de paus. Toch waarschuwen ze dat sepsis zijn gezondheid in gevaar kan brengen.

Sepsis is een ontstekingsreactie die kan optreden bij infecties zoals longontsteking. Artsen zijn bang dat bacteriën in de longen van de paus in de bloedbaan terechtkomen, die de sepsis veroorzaken.