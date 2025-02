Manchester United buigt achterstand om en redt punt op bezoek bij Everton

In het restant van het duel was United dreigend, maar creëerde het weinig echte kansen. In de 93ste minuut leek het alsnog helemaal mis te gaan, maar na ingrijpen van de VAR ging er een streep door een penalty die was veroorzaakt door Matthijs de Ligt en Harry Maguire.

Uiteindelijk moesten Amorim en United het doen met een punt, waar het niet heel veel mee opschiet op de ranglijst van de Premier League.