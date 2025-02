Wiklund klopt Conijn en Groenewoud op 3.000 meter, maar pijn schiet in rug

Geen Beune

Net als meer Nederlandse toprijders slaat Joy Beune het Poolse wereldbekerweekend over. In totaal meldden negen Nederlanders zich af voor de wedstrijd, om zich voor te bereiden op de WK afstanden van volgende maand in het Noorse Hamar. Beune wilde in eerste instantie wel rijden, maar op advies van haar vriend Kjeld Nuis en haar trainers besloot ze anders.

Bij de laatste wereldbeker, volgende week in Thialf, is iedereen wel weer van de partij.