Rugpijn voor Wiklund na zege op 3.000 meter, Eitrem wint 5.000 meter in Tomaszów

Ragne Wiklund heeft de snelste tijd gereden op de 3.000 meter bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów. Met een tijd van 4.03,71 was de Noorse bijna een seconde sneller dan Merel Conijn. Francesca Lollobrigida en Marijke Groenewoud eindigden op de derde en vierde plek.

Na afloop van de rit leek Wiklund last van haar rug te hebben, en toen ze terug was op het binnenterrein kwam de medische ploeg even kijken bij de winnares van de afstand. Wiklund werd weggereden in een rolstoel.

Eitrem wint 5.000 meter

Bij de mannen was Sander Eitrem de sterkste op de 5.000 meter met een tijd van 6.16,62. Hij was bijna twee seconden sneller dan Davide Ghiotto. De derde plek was voor de 18-jarige Metodej Jilek.