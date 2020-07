Verdachte Josef B. in Ruinerwold-zaak niet vrijgelaten

Josef B., een van de twee verdachten in de zaak-Ruinerwold, blijft de komende drie maanden vastzitten. De rechtbank vindt de zaak te ernstig om de 59-jarige Oostenrijker nu vrij te laten. Hij en hoofdverdachte Gerrit Jan van D. (67) worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van negen kinderen van Van D.

B.'s advocaat Yehudi Moszkowicz zei gisteren op een zitting dat zijn cliënt onterecht vastzit, omdat vrijheidsberoving niet bewezen kan worden. Hij haalde daarbij nieuwe verklaringen van de jongste vijf kinderen uit het gezin aan. Zij hebben onlangs bij de rechter-commissaris verklaard dat ze konden gaan en staan waar ze wilden, omdat de deur altijd open was en ze bovendien een sleutel hadden.

"De rechtbank heeft de verklaringen ook gelezen en vindt niet dat dit tot een ander oordeel over de voorlopige hechtenis zou moeten leiden", zei de rechtbankvoorzitter vandaag.

De verklaringen verschillen van die van de oudste vier, die wel hebben gezegd dat alle kinderen van hun vrijheid zijn beroofd door klusjesman B. en zelfbenoemd 'aartsvader' Van D. Niet alleen de laatste tien jaar in Ruinerwold, maar ook in hun vorige woonplaatsen Zwartsluis, Hasselt, Staphorst en Meppel.

Persoonlijkheidsonderzoek

B. verblijft sinds drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een persoonlijkheidsonderzoek. Dat wordt voortgezet, meldt RTV Drenthe.

Van D. zou ook in de justitiële observatiekliniek worden geplaatst, maar dat blijkt door zijn invaliditeit niet mogelijk. Het PBC had de interactie tussen beide mannen in kaart moeten brengen. Van D. kreeg enkele jaren geleden een hersenbloeding en is daardoor halfzijdig verlamd geraakt. Ook kan hij niet meer praten, waardoor het onderzoek ernstig bemoeilijkt wordt.

Van D. werd vorig najaar gearresteerd, maar de politie heeft hem nog steeds niet kunnen horen. Hij verblijft in een penitentiair ziekenhuis.

Religieuze ban

Volgens het Openbaar Ministerie leefden zijn kinderen in een soort sekte op zijn boerderij in Ruinerwold. Justitie verdenkt Van D. ervan dat hij zijn kinderen ook heeft mishandeld. B. en Van D. zouden zich tevens schuldig hebben gemaakt aan de vrijheidsberoving van een Oostenrijkse man, in een huis in Meppel.

Op 17 september staat de volgende tussentijdse zitting gepland. De rechtbank hoopt de zaak eind dit jaar, begin volgend jaar inhoudelijk te kunnen behandelen.