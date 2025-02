Gelling wint vijfde schaatsmarathon in Lulea, Harink pakt eindzege

Daan Gelling heeft in het Zweedse Lulea de marathon over 200 kilometer gewonnen. Jordy Harink, zijn teamgenoot bij Royal A-ware, eindigde als tweede en won het eindklassement van de vijf grandprixwedstrijden op natuurijs.

Bij de start rond 07.15 uur waaide het stevig, was het mistig en de temperatuur schommelde rond het vriespunt. Gaandeweg klaarde het wel iets op, maar rond het middaguur trok de wind aan en begon het ook te regenen.

In de finale kwamen Crispijn Ariëns, Ronald Kruijer en de ploegmaten Harink en Gelling voorop. Dat duo viel meerdere keren aan, maar Ariëns gaf geen krimp en met zijn drieën gingen ze op de finish af. Ariëns bleek uiteindelijk toch moegestreden, want hij was kansloos in de sprint.

Afscheidnemende Hekman valt uit

Onder de uitvallers behoorde Gary Hekman, die zijn laatste natuurijswedstrijd reed. De 36-jarige schaatser uit Gramsbergen heeft onder meer drie keer de Open NK op de Weissensee gewonnen (2011, 2015, 2023) en pakte in 2020 de Nederlandse marathontitel op kunstijs.