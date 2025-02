Von Allmen boekt WB-zege, Shiffrin voor eerst sinds 2012 na één run klaar

De wereldbekerafdaling in Crans Montana is een feest voor de thuisskiërs geworden. De Zwitser Franjo von Allmen zegevierde en werd op het podium geflankeerd door z'n landgenoten Marco Odermatt (+0,13) en Alexis Monney (+0,42).

Monney ging na zes man aan de leiding, waarna Odermatt - die als twaalfde was gestart - op vijf van de zes sectoren iets sneller was. Von Allmen ging als vijftiende naar beneden, sloeg zijn slag in het bovenste deel van de piste en kon zich enkele foutjes in de slotfase permitteren.

De 23-jarige Von Allmen won in januari zijn eerste wereldbekerwedstrijd, een Super G, en greep eerder deze maand op de WK goud op de afdaling en de teamcombinatie.

Shiffrin vroeg klaar

Bj de vrouwen baarde skiester Mikaela Shiffrin in het Italiaanse Sestriere opzien. De 29-jarige Amerikaanse vedette heeft zich voor het eerst sinds oktober 2012 niet weten te plaatsen voor een tweede run in een wereldbekerwedstrijd.