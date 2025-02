Vrouw bevalt onverwacht op zonnebank in Zutphen

Op een zonnebank in Zutphen is vanochtend een vrouw totaal onverwacht bevallen van een dochter. De moeder en de baby zijn na de bevalling voor alle zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis en maken het goed, zegt de eigenaar van de zonnestudio. De moeder zegt niet te hebben geweten dat ze zwanger was.

"Ik heb heel veel meegemaakt, maar dit nog niet", zegt de eigenaar Fokko Beuker bij Omroep Gelderland. "Ik ben helemaal van slag. Het ging zo snel."

De vrouw, een vaste bezoeker van de studio in Zutphen, was vanochtend een van de eerste klanten. "Na een paar minuten begon ze plotseling om hulp te roepen", zegt Beuker. "Toen ik binnenkwam lopen, zag ik het hoofdje eruit komen. Ik heb gelijk 112 gebeld."

Handdoeken

"De geboorte duurde misschien maar tien minuten. Ik heb handdoeken gepakt en ruimte gemaakt voor de hulpdiensten. Maar het kindje was al geboren voordat die er waren."

Aanvankelijk maakte Beuker zich zorgen. "Het meisje maakte geen geluid, maar ze ademde wel. Het buikje ging heen en weer. Je weet niet wat je moet doen. De medewerker van de alarmcentrale vroeg of de navelstreng om het nekje zat, maar dat was gelukkig niet zo."

Naam

Voor alle zekerheid stuurde de alarmcentrale niet alleen een verloskundige en een ambulance maar ook een traumahelikopter met een medisch team. Dat laatste bleek onnodig: bij binnenkomst in de zonnestudio constateerde de verloskundige direct dat het kindje (en moeder) gezond waren. Toch zijn ze voor alle zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat Beuker geen contact meer met ze heeft, weet hij niet wat de naam van het kindje is.

De vrouw wist volgens Beuker niet dat ze zwanger was. "Ze komt hier vaker en als je zwanger bent, mag je niet onder de zonnebank."

De eigenaar van de zonnestudio heeft z'n werk inmiddels hervat. " Omdat het kindje gezond is, kan ik weer doorgaan", stelt hij. "De afspraken kan ik niet afzeggen."