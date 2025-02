Amalia's eerste officiële solo-optreden: doop van ZMS Den Helder

Prinses Amalia heeft in Vlissingen het marineschip ZMS Den Helder gedoopt. Het was de eerste officiële handeling die de 21-jarige prinses solo verrichtte. Het zogenoemde Combat Support Ship (CSS) is gebouwd door scheepsbouwer Damen en moet de Nederlandse vloot en die van bondgenoten bevoorraden op zee.

"Ik doop u, Den Helder, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart", zei de prinses, waarna ze het schip doopte en het Wilhelmus klonk.

Voor het dopen van het schip hielden onder anderen de bestuursvoorzitter van Damen Naval, Roland Briene, defensiestaatssecretaris Tuinman een toespraak. "De komende vijftien jaar zal het hier in Vlissingen grijs zien van nieuwe schepen", zei Briene. Ook riep hij de Europese landen op om hechter samen te werken bij het bouwen van marineschepen.

Staatssecretaris Tuinman zei dat de gehele Nederlandse vloot de komende jaren wordt vervangen. "De veiligheidssituatie is veranderd, daarom is het schip ook bevoorraad met wapensystemen", aldus Tuinman.

Eerste officiële handeling

De 21-jarige Amalia liep de afgelopen jaren mee met haar ouders bij officiële bezoeken, zoals bij het staatsbanket met de Spaanse koning Carlos, het bezoek aan de Caribische eilanden en de kroning van de Britse koning Charles.

Met haar eerste officiële handeling in haar eentje is ze drie jaar eerder dan haar vader Willem-Alexander, die op zijn 24ste zijn eerste zelfstandige optreden had.