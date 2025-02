Tientallen boeren melden intimidatie door 'voornamelijk dierenactivisten'

Dreigbrieven, ongewenste bezoeken en vandalisme. Volgens LTO Nederland, een belangenorganisatie voor agrariërs, krijgen boeren hier steeds vaker mee te maken en dan voornamelijk vanuit de hoek van dierenrechtenactivisten. Een maand geleden opende de organisatie daarom een meldpunt om, samen met andere belangenverenigingen, een beter beeld te krijgen van hoe vaak boeren worden bedreigd of geïntimideerd.

"In de eerste maand hebben we zo'n 25 serieuze meldingen binnengekregen. Dat gaat bijvoorbeeld om boeren die klemgereden zijn, bij wie bekladdingen zijn aangericht of waar er anonieme post op de mat lag. Verder hebben we nog vele tientallen andere signalen binnengekregen", zegt een woordvoerder van LTO.

Ongevraagde stalbezoeken

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO), een samenwerkingsverband tussen politie, OM, gemeenten en belangenorganisaties, herkent het beeld. "Wij houden meldingen nog niet bij, maar horen wel geluiden van agrariërs dat intimidatie vanuit activistische dierenrechtengroepen toeneemt", zegt specialist Martijn Wildeboer van PVO.

In veel van de verhalen die boeren aan de NOS vertellen, wordt dierenrechtenorganisatie Animal Rights genoemd. In een reactie zegt de groep niet achter bedreigingen en vernielingen te staan. "We willen niet individuele boeren aanpakken, maar de hele industrie", zegt een woordvoerder.

De organisatie zegt wel ongevraagd stallen te bezoeken. "Dat doen we nu wel veel minder dan vroeger. Als er volledige openheid zou zijn over wat er achter stalmuren gebeurt met de dieren, dan hoeven we ook niet binnen te kijken." De woordvoerder zegt ook: "Het is natuurlijk zo dat stallen vaak op het woonadres van boeren staan, maar zij kiezen er zelf voor om daar te wonen".

Andere dierenorganisaties die door de NOS zijn benaderd met vragen reageerden niet.

Adres openbaar

De belangrijkste klacht van LTO is dat het voor dierenrechtenorganisaties te makkelijk is om woongegevens van boeren te achterhalen. "Met een WOO-verzoek (Wet Open Overheid), kunnen bedrijfsgegevens opgevraagd worden, en agrariërs wonen vaak op hun bedrijfsadres", zegt de woordvoerder.

In november vorig jaar hield LTO een enquête onder haar leden om een eerste beeld te krijgen. Daaruit kwam naar voren dat 65 procent van de respondenten met zo'n WOO-verzoek te maken kreeg.

Een derde van hen zei daarna last te hebben van treiterijen, intimidatie, bedreiging, laster of erger. 83 procent zei daar bang voor te zijn. "Ik durf de statistische hardheid van de enquête niet te garanderen, maar het geeft in ieder geval een beeld", zo zegt de woordvoerder.