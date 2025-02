Hockeysters geven Engeland na rust opnieuw hockeyles in Pro League

In het laatste kwart werd er weer gescoord uit de strafcorner, ditmaal wél uit een snoeiharde directe push - het handelsmerk van Frédérique Matla. Eline Jansen maakte de 6-0 door de bal door de benen van Heesh te slaan. Het was haar eerste doelpunt voor Oranje.

India volgende

Morgen en maandag wacht gastland India tweemaal als volgende tegenstander, beide keren om 12.15 uur Nederlandse tijd.

In juni komen de hockeysters weer in eigen land in actie. Dan zijn Australië, Spanje en China de tegenstanders in Amsterdam.