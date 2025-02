Messteker Berlijn is 19-jarige vluchteling uit Syrië, OM gaat uit van antisemitisch motief

De 19-jarige vluchteling was niet eerder opgevallen bij politie en justitie. Hij werd enkele uren na de mesaanval opgepakt. Hij had behalve het wapen ook een gebedskleed en een koran bij zich, zegt het OM. "Dat duidt op een religieus motief."

Buiten levensgevaar

De 30-jarige toerist, een Spanjaard, raakte door de mesaanval zwaargewond. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. Migratie is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. De radicaal-rechtse AfD lijkt een historische winst te gaan boeken achter de christendemocratische CDU/CSU, die ruim aan kop gaat in de peilingen.