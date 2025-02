Messteker Berlijn is 19-jarige vluchteling uit Syrië

De man die gisteren bij het Holocaustmonument in Berlijn een 30-jarige toerist neerstak, is een 19-jarige vluchteling uit Syrië. Dat schrijft de Duitse krant Bild na navraag bij het Openbaar Ministerie. Het OM bevestigt tegenover andere Duitse media het bericht.

De man woont in een vluchtelingenopvang in de stad Leipzig. De politie doorzoekt op dit moment het complex. Er is nog niets bekend over een motief, maar Bild schrijft op basis van bronnen dat de rechercheurs vermoeden dat de daad "politiek gemotiveerd" was.

De 30-jarige toerist, een Spanjaard, raakte door de mesaanval zwaargewond. Zijn toestand zou na een operatie stabiel zijn, schrijft Bild.

Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. Migratie is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. De radicaal-rechtse AfD lijkt een historische winst te gaan boeken achter de christendemocratische CDU/CSU, die ruim aan kop gaat in de peilingen.