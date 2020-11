Vier aanhoudingen bij nieuwe demonstraties voor- en tegenstanders Zwarte Piet

Bij schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in Venlo heeft de politie vier mensen opgepakt. In Breda was een alternatieve intocht waarbij tientallen zwart geschminkte pieten meeliepen. Die verliep zonder problemen.

In Venlo begonnen de protesten al vroeg, meldt 1Limburg. Nadat ze vannacht in het centrum tientallen affiches hadden opgehangen met afbeeldingen van Zwarte Piet, liepen vanochtend enkele tientallen voorstanders door de stad. Ook die demonstratie verliep rustig.

Maar vanmiddag ontstonden er twee demonstraties in Venlo waar honderden mensen op afkwamen. De voorstanders bleven, maar stuitten op tegenstanders in de binnenstad. Een woordvoerder van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zei dat de betoging zich vooral richtte tegen Grijze Piet, een lichtere variant van Zwarte Piet die in Venlo is bedacht. KOZP noemde Grijze Piet niet acceptabel en riep op "om tot inkeer te komen".

Bloemetje onderweg

Het is niet helemaal duidelijk hoe de eerste schermutselingen ontstonden, maar op een gegeven moment trok de politie de wapenstok om de demonstranten uit elkaar te drijven. Daarbij werden volgens een politiewoordvoerster vier omstanders aangehouden, twee voor zware mishandeling, een voor belediging en een voor openlijke geweldpleging.

Bij een van de aanhoudingen raakte een politieauto een scootmobiel. Het voertuig kantelde, maar de bestuurster raakte niet gewond. "Er is een bloemetje naar haar onderweg," aldus de woordvoerster.

Boete

Ook in een woonwijk in Breda hebben voorstanders van Zwarte Piet vanmiddag een eigen intocht gehouden, waarbij zo'n vijftig zwart geschminkte pieten meeliepen. "Zwarte Piet is traditie en moet blijven", aldus een van de organisatoren, Rob van Groesen bij Omroep Brabant. "We willen met deze intocht ons punt maken. Zwarte Piet is gewoon Zwarte Piet! Grijs is geen oplossing. Bovendien is er door corona helemaal niks te doen voor de kinderen. Daarom organiseren we het zelf maar."

Bij de alternatieve intocht werd geen afstand gehouden en droegen maar weinig mensen een mondkapje. Dat bracht burgemeester Depla tot de verzuchting: "Mensen, doe dit nou niet". De politie greep niet in op grond van de coronaregels.

Toch kan de organisatie een boete verwachten. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de intocht wordt gezien als evenement. "En evenementen zijn uiteraard gewoon verboden nu. De organisatoren zullen aansprakelijk gesteld worden. Dat wordt een boete."