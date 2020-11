Opnieuw demonstraties voor- en tegenstanders Zwarte Piet

Net als vorige week wordt gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. In Venlo zijn honderden mensen op de been. In Breda was vanmiddag een alternatieve intocht waarbij tientallen zwart geschminkte pieten meeliepen.

In Venlo begonnen de protesten al vroeg, meldt 1Limburg. Nadat ze vannacht in het centrum tientallen affiches hadden opgehangen met afbeeldingen van Zwarte Piet, liepen vanochtend enkele tientallen voorstanders door de stad. Die demonstratie verliep rustig.

Inmiddels zijn er twee demonstraties aan de gang in Venlo. De voorstanders zijn gebleven, maar nu staan er ook een aantal tegenstanders in de binnenstad. Een woordvoerder van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zegt dat de betoging zich vooral richt tegen Grijze Piet, een lichtere variant van Zwarte Piet die in Venlo is bedacht. Volgens KOZP is ook een Grijze Piet niet acceptabel en mogen er alleen roetveegpieten zijn. De politie is massaal en duidelijk zichtbaar aanwezig .

Niets te doen voor kinderen

In een woonwijk in Breda hebben voorstanders van Zwarte Piet vanmiddag een eigen intocht gehouden, waarbij zo'n vijftig zwart geschminkte pieten meeliepen. "Zwarte Piet is traditie en moet blijven", aldus een van de organisatoren, Rob van Groesen bij Omroep Brabant. "We willen met deze intocht ons punt maken. Zwarte Piet is gewoon Zwarte Piet! Grijs is geen oplossing. Bovendien is er door corona helemaal niks te doen voor de kinderen. Daarom organiseren we het zelf maar."