Merlier klasse apart in zesde etappe UAE Tour, Groenewegen niet van start

De zesde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die zondag eindigt met een rit die bergop finisht, is een prooi geworden voor de Belg Tim Merlier.

De coureur van Soudal-Quickstep was na de 167 kilometer van Hudayriyat Island in Abu Dhabi naar Abu Dhabi Breakwater, hemelsbreed een afstand van amper tien kilometer, met afstand de snelste van het peloton.

Het was voor Merlier, die vrijdag ook zegevierde, zijn in totaal zevende ritzege in de UAE Tour. Dat zijn er twee meer dan Tadej Pogacar, die de leiding in het algemeen klassement behield.

De zevendaagse rittenkoers wordt zondag afgesloten met een rit die eindigt met de beklimming van de Jebel Hafeet. De Brit Joshua Tarling staat op vijftien seconden van Pogacar op de tweede plaats van het klassement. De Spanjaard Iván Romeo volgt op 27 tellen.

Strijd om het zwart

Kort na de start namen vier man de benen, van wie Bardiani-renner Manuele Tarozzi zich enigszins een vreemde eend in de bijt zal hebben gevoeld. Hij reed vooraan met Kristian Sbaragli, Djordje Djuric en Carlos Samudio, die allemaal het shirt van Vini Fantini om de schouders droegen.

Onderweg sprintte Djuric, de leider in het klassement van de tussensprints, het maximum van zestien punten bij elkaar, terwijl concurrent Tarozzi op zes punten bleef steken. De zwarte trui kwam daardoor zo stevig in het bezit van Djuric, dat de eindzege in dit nevenklassement de Serviër bijna niet meer kan ontgaan.

Gapend gat

Het peloton had de koplopers al die tijd binnen schootsafstand gehouden zonder zich met de onderlinge strijd vooraan te bemoeien, maar ging na kilometerpunt 144 alsnog op jacht naar het viertal. Op 2,5 kilometer van de meet capituleerden Samudio en Tarozzi als laatsten.

In de massasprint verraste Merlier de concurrentie met een ijzingwekkende versnelling en toonde hij zich met overmacht de rapste. Er gaapte een enorm gat tussen hem en Jasper Philipsen en tweevoudig ritwinnaar Jonathan Milan, de nummer twee en drie van de etappe.

Fabio Jakobsen was op de vijfde plaats de beste Nederlander.