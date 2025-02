Groenewegen niet meer van start in UAE Tour na smak op vrijdag

Dylan Groenewegen is vandaag niet meer van start gegaan in de zesde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De sprinter van Jayco-AlUla was vrijdag betrokken bij een valpartij en is door de medische staf van zijn ploeg aan de kant gehouden.

Er waren gisteren in de voorbereiding op de massasprint, uiteindelijk gewonnen door de Belg Tim Merlier, meerdere valpartijen en bij een daarvan maakte ook Groenewegen een flinke smak.

'Hersenschudding'

Hij kon de rit nog wel voltooien en voelde zich naar eigen zeggen een dag later ook wel wat beter, "maar ik mag helaas niet meer starten vanwege een hersenschudding", zei Groenewegen aan De Telegraaf.

De 31-jarige Amsterdammer wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen. Drie weken geleden eindigde hij in de AlUla Tour tweemaal als tweede, één keer achter Merlier en één keer achter Matteo Moschetti.