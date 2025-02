Hoe 'handgranaat' Ykema zijn O-benen kwijtraakte en naar olympisch zilver schaatste

Oud-ploeggenoot Hein Vergeer kan zich het moment waarop hij voor de eerste keer kennismaakte met Ykema nog herinneren als de dag van gisteren. Een opmerkelijke ontmoeting was het. "Grote bos haar, grote mond. Toen hij binnenkwam, kwam er ook echt iemand binnen."

Reuring nooit ver weg

Sinds Jan Jelte Ykema op 18 april 1963 ter wereld komt, is reuring nooit ver weg. In zijn jongste jaren wordt hij niet in de box gelegd, omdat hij daar steevast uitklimt. In plaats daarvan zet zijn moeder hem op de grond met de box ondersteboven over hem heen, om zo het ontsnappingsgevaar in te dammen.

Als tiener bekwaamt hij zich in oer-Friese sporten als fierljeppen, mastklimmen en schaatsen op de kortebaan. Zijn specialiteit: de pikstart, waarmee hij al binnen een paar passen zijn tegenstanders achter zich weet te laten.

Steppen

Bij zijn overstap naar de langebaan blijkt Ykema een schaatser die nimmer in aanmerking komt voor de schoonheidsprijs. Op zijn achttiende schopt hij het weliswaar tot Nederlands kampioen sprint, met zijn korte prikslag is hij voer voor discussie op en rond het ijs.

'Steppen', noemt Gemser de gehaaste techniek van Ykema. "Poot neerzetten en duwen, poot neerzetten en duwen." Van een klassieke glijbeweging is in de verste verte geen sprake. "Op een schaal van nul tot honderd was zijn rendement hooguit zeventig."

Ykema, lachend: "Ik kon goed krabbelen."