Met dwarsdenker Van Persie kiest Feyenoord voor spraakmakende en halsstarrige trainer

Of dat paste bij sc Heerenveen is de vraag. Doelman Noppert zei na het duel met NEC tegen Omrop Fryslân graag meer contact te willen met zijn trainer. Van Persie reageerde koel: "Elke speler moet goed beseffen wat mijn rol is: spelers beter maken. Het is niet mijn rol om elke dag een halfuur te kletsen over het weer."

In een reconstructie meldde de Leeuwarder Courant deze week dat menig staflid en selectielid opgelucht zal zijn over een vertrek van de Rotterdammer, "omdat het niet makkelijk is om met hem samen te werken".

Van Persie is niet van plan zijn visie te veranderen en Feyenoord ziet die visie graag terug in De Kuip. Het grote verschil met Heerenveen: bij Feyenoord heeft hij de beschikking over spelers die beter zijn en daarmee beter aansluiten op zijn visie.