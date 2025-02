Lichaam gijzelaar Shiri Bibas nu wel overgedragen

Het lichaam dat gisteravond door Hamas is overgedragen aan Israël, is inderdaad van gijzelaar Shiri Bibas. Israël heeft dat bevestigd. Ook de familie van Bibas zegt dat ze nu is "teruggekeerd naar huis".

Het lichaam van Bibas zou donderdag door Hamas worden overgedragen aan Israël, samen met die van haar kinderen en van een andere gijzelaar. Bij identificatie in Israël bleek dat Hamas niet Bibas, maar het lichaam van een onbekende vrouw had overgedragen. Volgens premier Netanyahu kwam die uit Gaza.

Israël reageerde verontwaardigd. Netanyahu sprak van een grove schending van het bestand tussen Israël en Hamas.

Hamas gaf toe dat er een fout was gemaakt. Gisteravond werd een ander lichaam overgedragen aan het Rode Kruis. Later werd bevestigd dat het stoffelijke overschot van Bibas terug is in Israël.

Ontvoering uit Nir Oz

Bibas werd bij de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 met haar twee zoontjes ontvoerd uit de kibboets Nir Oz. Die ligt op minder dan twee kilometer van de grens met de Gazastrook. Haar ouders werden die dag vermoord.

Volgens Israël zijn Shiri, Ariel en Kfir Bibas een maand later vermoord. Hamas zegt dat ze zijn omgekomen bij Israëlische bombardementen.

De familie van Bibas bedankt iedereen die heeft meegeleefd. De kibboets Nir Oz zegt in een verklaring dat er na zestien "ondraaglijke maanden" eindelijk duidelijkheid is.

Palestijnse vrouw

Het lichaam van de onbekende Palestijnse vrouw is nog in Israël. Hamas heeft Israël opgeroepen het terug te geven. De Israëlische nieuwssite Ynet meldt op basis van een Israëlische functionaris dat Israël dat doet na de identificatie van Bibas.