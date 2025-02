Chauffeur omgekomen bij botsing tussen trein en auto

In Eindhoven is gisteravond een trein op een auto gebotst bij een spoorwegovergang. De bestuurder van de auto is om het leven gekomen, meldt Omroep Brabant.

De botsing gebeurde rond 21.15 uur bij de spoorwegovergang aan de Loostraat. Het is nog niet duidelijk waardoor de auto in het pad bleef staan van de trein, die uit de richting van Helmond kwam.

De auto werd enkele tientallen meters meegesleept, wat een grote ravage veroorzaakte. In de trein raakte niemand gewond: er waren geen passagiers aan boord en de machinist bleef ongedeerd.

Hond gered

In de auto zaten twee honden waarvan een de aanrijding niet overleefde. De andere kon met grote moeite uit het verwrongen wrak worden gehaald en werd aan de dierenambulance overgedragen.

Er was door de aanrijding tot 00.30 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Venlo.