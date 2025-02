Duitsland schuift in korte en felle campagne op naar rechts

Nog altijd spelen zorgen over hoge rekeningen, lage pensioenen en verdwijnende banen een rol bij de gang naar de stembus, ook al wijst bondskanselier Scholz (SPD) erop dat de stijgende kosten vooral te wijten zijn aan de Russische president Poetin. De Duitse regering zag zich door de Russische inval in Oekraïne gedwongen om in plaats van goedkoop Russisch gas elders duurder energie in te kopen, een ongekend snelle omslag die in een industrieland als Duitsland ook veel andere prijzen opdrijft.

Voor de meeste Duitsers zijn het vooral die gevolgen die ertoe doen: oplopende rekeningen en fabrieken die overwegen in Duitsland te stoppen.

Partijen schuiven naar rechts

Maar na de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg, een mesaanval in Aschaffenburg en de vermoedelijke aanslag in München is migratie weer het emotionele middelpunt van debatten geworden. Opnieuw maakt iemand met een migratieachtergrond slachtoffers in Duitsland; de maat is vol, klinkt het van links tot rechts. Nuances verdwijnen naar de achtergrond.

Dat Duitsland met immigranten criminaliteit 'importeert' was een idee dat eerder vooral bij de radicaal-rechtse AfD te horen was. Inmiddels vindt die gedachte ook meer weerklank in het midden. De stappen die de regering-Scholz al heeft gezet, zoals de invoering van grenscontroles en een uitbreiding van de middelen om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten, gaan velen niet ver genoeg.