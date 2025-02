Koffie wordt snel duurder, wie betaalt straks de rekening?

Supermarkten en koffiemerken zijn niet de enige spelers in de keten. Er zijn ook nog boeren, verwerkers en allerlei tussenhandelaren. De vraag is dus waar de extra euro's voor een pak koffie belanden.

Direct bij de boer kopen

De koffieboer profiteert in ieder geval niet van de prijsstijging, zegt koffiedeskundige Bregje Deben van de Koffieschool. Een koffieboer krijgt misschien iets meer voor zijn koffie, maar meeste geld blijft echt hangen bij de grote koffiebedrijven. "Van de prijs die we betalen voor koffie gaat zo'n 20 procent naar de producerende landen, maar 80 procent van het geld blijft hangen bij bedrijven in de consumerende landen."

Om dat eerlijker te verdelen, kopen sommige koffiespeciaalzaken hun koffie direct bij de boer. En dat zouden grotere spelers ook kunnen doen, zegt Guido van Staveren, oprichter van Moyee Coffee.

"We kennen iedere individuele boer, die is volledig gedigitaliseerd. We kopen daar koffie. We branden de koffie in het land van herkomst en verkopen het hier aan de consument. We werken op die manier samen met 12.000 boeren. Daar kunnen wel 10 AH's hun schappen mee vullen."

Het is niet te zeggen wat de prijs voor koffie de komende tijd gaat doen. Belangrijk is hoe de komende oogst in Brazilië zal zijn, die rond mei begint. Deskundigen verwachten dat de koffieprijs tot die tijd nog flink zal schommelen. Eén ding lijkt zeker: de koffie voor de koffiedrinker wordt duurder. Hoeveel zal afhangen van de supermarkten en koffiemerken.