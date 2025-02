Wekdienst 22/2: Eerste solooptreden voor prinses Amalia • Omstreden predikers in Jaarbeurs

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump vervangt zijn belangrijkste militaire bevelhebber, Charles Q. Brown. Brown is pas anderhalf jaar de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, de legertop van de VS waarin de bevelhebbers van onder meer marine, landmacht en luchtmacht zijn verenigd.

Minister Hegseth van Defensie had eerder al twijfels geuit over Brown, omdat die te veel zou doen om inclusiviteit in het leger te bevorderen. Trump kondigde ook aan vijf andere militairen op hoge posities te gaan vervangen.

