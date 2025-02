Persbureau AP wil toegang tot Oval Office afdwingen en stapt naar rechter

Het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) heeft een rechtszaak aangespannen tegen drie topmedewerkers van het Witte Huis. Een week geleden werd het persbureau de toegang tot persmomenten van president Donald Trump in de Oval Office ontzegd.

AP, een van de grooste persbureaus ter wereld, is voor 'voor onbepaalde tijd' verbannen uit het officiële kantoor van Trump en mag ook niet meer meereizen met de president in Air Force One, het regeringsvliegtuig. Reden hiervoor was het besluit van AP om vast te houden aan de benaming Golf van Mexico. Vlak na zijn aantreden besloot Trump dat het de naam Golf van Amerika moest krijgen.

In de aanklacht, die is ingediend bij de federale rechtbank in Washington D.C., zegt AP dat het weigeren van de toegang in strijd is met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat garandeert vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Volgens AP draait de zaak om de ongrondwettelijke poging van het Witte Huis om de vrijheid van meningsuiting te controleren.

"De pers en alle mensen in de Verenigde Staten hebben het recht om hun eigen woorden te kiezen en dienen daarvoor niet te worden bestraft door de overheid", staat in de aanklacht. De zaak richt zich tot de stafchef van het Witte Huis Susan Wiles, de plaatsvervangend stafchef Taylor Budowich en perssecretaris Karoline Leavitt.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gereageerd op de aanklacht: "We zullen ze in de rechtbank zien".

Traditionele benaming

Anderhalve week geleden werden verslaggevers van AP voor het eerst geweerd van een persconferentie. In de dagen daarna gebeurde dat vaker. Leavitt zei naderhand dat AP "nu de gevolgen ondervindt voor zijn leugens over de Golf van Amerika".

Na Trumps besluit om de naam van de watermassa tussen Mexico en de zuidelijke staten van de VS te veranderen, kreeg hij techbedrijven als Apple en Google zover om daarin mee te gaan, maar AP weigert dat. Omdat het gebied deels buiten Amerikaans territorium ligt, houdt AP vast aan de traditionele benaming, met de toevoeging dat de regering-Trump een andere benaming verkiest. AP voegt eraan toe dat het wereldwijd klanten heeft en dus de meest gangbare naam wil gebruiken.

Grote Bosatlas

De uitgever van de Grote Bosatlas, Noordhoff, volgt de Nederlandse Taalunie voor buitenlandse aardrijkskundige namen. Dat geldt ook voor de NOS. Tot nu toe houdt de Nederlandse Taalunie vast aan de naam Golf van Mexico.