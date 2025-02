Amerikaanse man kiest voor vuurpeloton als executie, eerste in VS in 15 jaar

Een terdoodveroordeelde man uit South Carolina in de Verenigde Staten heeft ervoor gekozen om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd. Mocht de executie van de 67-jarige Brad Sigmon doorgaan, is dat de eerste keer in 15 jaar dat deze methode wordt gebruikt.

De elektrische stoel zou hem "levend verbranden en koken", schrijft zijn advocaat in een verklaring. Ook het alternatief, een dodelijke injectie, zou volgens de advocaat "net zo monsterlijk" zijn. Sinds september heeft de staat South Carolina drie mannen geëxecuteerd met een dodelijke injectie.

"Als hij voor een dodelijke injectie zou kiezen, riskeert hij een langdurige dood net zoals de drie mannen - die Brad kende - ondergingen", aldus zijn advocaat. Volgens de raadsman bleven de terdoodveroordeelden meer dan twintig minuten in leven. Zijn advocaten doen nog een poging de executie te stoppen, ze zijn in beroep gegaan bij het Hooggerechtshof.

'Niemand mag haar'

Sigmon werd in 2002 veroordeeld voor de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Hij zou de twee met een honkbalknuppel hebben vermoord. Vervolgens probeerde hij zijn ex-vriendin te ontvoeren, maar zij wist te ontsnappen. "Als ik haar niet kon krijgen, dan zou niemand anders haar mogen krijgen", verklaarde hij later in een bekentenis.

Vierde keer sinds 1976

Sinds de herinvoering van de doodstraf in de VS in 1976 zijn slechts drie gevangenen door een vuurpeloton geëxecuteerd. Alle keren gebeurde dat in de staat Utah, de laatste keer in 2010. Momenteel staan vijf staten in de VS het vuurpeloton toe: Idaho, Utah, South Carolina, Oklahoma en Mississippi.

De executie van Sigmon staat gepland op vrijdag 7 maart. Hij wordt vastgebonden aan een stoel en krijgt een kap over zijn hoofd. Op zijn borst wordt een doelwit geplaatst, waarna drie vrijwilligers vanaf een afstand van ongeveer 4,5 meter op hem schieten.