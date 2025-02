Uitblinker Beerensteyn blij met spel Oranje: 'Lieten Duitsers ook achter ons aan lopen'

Beerensteyn was buiten het punt blij met het vertoonde spel, dat vooral in het eerste half uur prima was. "Ik denk dat we gewoon goed voetbalden", zegt Beerensteyn. "We lieten de Duitsers ook achter ons aanlopen."

Dat leverde de eerste goal van Beerensteyn op. Ze was haar tegenstander veel te snel af en schoof binnen. Maar kort voor rust viel uit het niets de gelijkmaker, toen Duitsland een fout in de opbouw afstrafte.

"Die 1-1 was doodzonde, toen hadden we slim moeten zijn. De bal een lel geven en wegwerken. Dat willen we dan te voetballend doen soms. Daar kunnen we van leren."

Na rust ging het op en neer. Duitsland kwam na een fraaie combinatie op 1-2, maar Beerensteyn kopte gelijkmaker nog binnen. "Ik had liever gewonnen, maar op basis van de kansenverhouding is 2-2 een redelijke uitslag."

Jonker gooide systeem om

Jonker koos voor een nieuw centraal duo in de achterhoede. Hij startte met Caitlin Dijkstra en Veerle Buurman en zonder de ervaren Sherida Spitse.