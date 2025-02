Onzeker Litouwen vindt dat Europa zich tot de tanden moet wapenen

In een besneeuwd trainingsveld op een half uur rijden van Kaunas staan Nederlandse verkenningsvoertuigen opgesteld. In paren rijden ze het terrein op en openen het vuur op de opgestelde schietschijven. Het is een training, al gaat deze missie in Litouwen veel verder dan alleen trainen. Hier is Nederland met een paar honderd militairen medeverantwoordelijk voor het beschermen van NAVO-grondgebied.

Rustiger aan de grens

De Nederlandse missie werkt samen met onder meer Duitsers en Noren, is bedoeld om de Litouwse bevolking gerust te stellen, Rusland af te schrikken, maar ook als het nodig is dit grondgebied te beschermen. "We zijn als NAVO een verdedigende groep", zegt luitenant Mark tussen de klappen van de zware mitrailleurs op de voertuigen door. "Dus ja, de simulaties hier zijn voor het verdedigende gevecht."

Defensie wil niet ingaan op wat de nieuwe koers van de Amerikanen kan gaan betekenen voor deze missie. Luitenant-kolonel Antonie Pijnappel laat doorschemeren dat hij bij Baltische collega's met wie hij contact heeft nog geen grote zorgen bespeurt. "Wij zijn hier samen om de Russische agressie tegen te houden."

Momenteel is het aan de andere kant van de grens rustig. Russische eenheden die vroeger rond de Baltische staten waren gestationeerd, zijn weggehaald voor de oorlog in Oekraïne. Maar als er een bestand komt, houdt men er rekening mee dat dit kan veranderen. "Het kost nog een bepaalde tijd voor de Russen om zich gereed te maken", zegt Pijnappel. "Maar het zou kunnen dat ze dan aan de andere kant weer met grotere aantallen terugkomen."

'Verantwoordelijkheid nemen'

Toch is het gesprek bij veel Litouwers na de laatste ontwikkelingen opnieuw: wat als wij de volgende zijn? Al helemaal nu zelfs de Amerikaanse troepenaanwezigheid in de regio onzeker is geworden. "Persoonlijk vertrouw ik Amerika niet meer", zegt een gepensioneerde vrouw. "Europa zal op zichzelf moeten bouwen."

Al denken sommigen ook dat er iets goeds uit alles kan komen. Zo ook Darius, een 36-jarige steigerbouwer die eerder een paar jaar in Den Haag werkte. Met zijn zoon en dochtertje geniet hij van een vrije dag. "Ja, ik maak mij meer zorgen om mijn familie", zegt Darius. "Maar dit zal ons alleen maar sterker maken. Want elke burger van Litouwen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, de wapens oppakken en bereid zijn ons land te verdedigen."