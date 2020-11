Shiffrin maakt rentree, maar Vlhova wint eerste slalom van het seizoen

Petra Vlhova heeft de eerste slalom van het seizoen gewonnen. De Slowaakse wereldkampioene bleef in het Finse Levi de Amerikaanse Mikaela Shiffrin voor.

Voor Shiffrin was het haar eerste race sinds ze in januari een pauze inlaste na de dood van haar vader. In oktober miste ze de reuzenslalom in Sölden door een blessure. De zesvoudig winnares van de wereldbeker slalom stond er meteen weer, maar aartsrivale Vlhova was zowel in de eerste als in de tweede run net iets sneller.

Shiffrin vertelt over haar rentree: