Voor 1,5 miljard dollar aan crypto gestolen bij hack van populaire beurs Bybit

Bij een hack bij de populaire cryptobeurs Bybit is voor bijna 1,5 miljard dollar aan digitaal geld gestolen, zo heeft topman Ben Zhou bekendgemaakt via sociale media. Het is de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie, meldt financieel persbureau Bloomberg op gezag van analisten.

Volgens Zhou heeft een hacker vrijdag ingebroken in een wallet van zijn bedrijf, een soort kluis met cryptomunten. Een analist meldde op Telegram dat er vervolgens naar schatting 1,46 miljard dollar aan crypto-munten uit de wallet verdween, in een reeks verdachte transacties.

Het gaat om ether-munten, een populaire valuta in de cryptosector. Waar het geld nu is en of het terug te halen is, is niet bekend.

Het bericht waarin topman Zhou de diefstal bekendmaakte: