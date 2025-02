Man die Salman Rushdie neerstak veroordeeld voor poging tot moord

De 27-jarige Hadi Matar is schuldig bevonden aan poging tot moord op de Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie. Rushdie werd in 2022 tijdens een lezing op een podium in New York meermaals gestoken in zijn gezicht, hals, arm en buik. De auteur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleefde de aanval, maar verloor wel het zicht in een oog.

De 77-jarige auteur getuigde zelf tijdens de strafzaak, die zeven zittingsdagen in beslag nam. Hij omschreef gedetailleerd de verwondingen die hij opliep en het pijnlijke herstel. Ook wezen meerdere getuigen Matar aan als dader. De jury had twee uur nodig om de man uit New Jersey te veroordelen voor het geweld.

Matar is ook schuldig bevonden aan het verwonden van een andere persoon op het podium. De man die die dag het gesprek met Rushdie zou voeren raakte gewond aan zijn voorhoofd.

Intentie

Tijdens de zaak verklaarde het advocatenteam van Matar dat de officier van justitie niet had bewezen dat de dader de intentie had om Rushdie te vermoorden. Zo verwondde hij de auteur niet in zijn hart- en longstreek. Volgens de verdediging is de intentie van Matar een cruciaal onderdeel in een veroordeling voor poging tot moord.

Kort na de aanval in 2022 verklaarde Matar in een interview via een videoverbinding vanuit de gevangenis met de Amerikaanse krant New York Post dat hij verbaasd was dat Rushdie de aanval had overleefd.

Volgens de advocaat van Rushdie was het onmogelijk om de gedachte van de dader te lezen, maar hij stelde dat als iemand een man tien tot vijftien keer neersteekt, de kans op overlijden groot is.

Duivelsverzen

Salman Rushdie schreef in 1988 het boek De Duivelsverzen. Het boek zorgde voor veel ophef binnen strenggelovige delen van de islamitische gemeenschap. In het boek zou Rushdie de profeet Mohammed oneervol hebben neergezet en het boek zou volgens sommigen 'godslasterlijk' zijn. Er ontstonden grote protesten wereldwijd, er werd brand gesticht bij boekwinkels en vertalers van het boek werden aangevallen en vermoord.

De toenmalige Iraanse ayatollah Khomeini sprak een fatwa uit over Rushdie en bood 3 miljoen dollar om de auteur te doden. In 1989 overleefde Rushdie in Londen een bomaanslag, doordat het explosief te vroeg afging. De auteur dook bijna drie decennia onder. In 1998 zei de Iraanse overheid de fatwa niet meer te steunen, maar de oproep ook niet in te kunnen trekken.

In het interview met de New York Post omzeilde Matar vragen over de fatwa, maar zei hij wel dat de "ayatollah een goede man was" en dat hij veel respect voor hem had. Ook zei hij maar een paar pagina's van het boek van Rushdie te hebben gelezen.

De strafbepaling staat gepland voor 23 april. Er hangt Matar een gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd. Dat is de maximale straf voor poging tot moord volgens de officier van justitie. Zijn advocaat zegt dat Matar teleurgesteld is in de uitspraak, maar die tegelijkertijd ook zag aankomen.

Rushdie schreef over de aanval en zijn herstel in zijn memoires, Knife, die vorig jaar uitkwamen.