Oranjevrouwen beginnen Nations League met gelijkspel tegen Duitsland

De Nederlandse voetbalsters hebben Duitsland op 2-2 gehouden in de eerste Nations League-groepswedstrijd. Lineth Beerensteyn eiste een hoofdrol op bij Oranje door beide doelpunten voor haar rekening te nemen.

Voor Oranje staat de groepsfase van de Nations League dit voorjaar vooral in het teken van de voorbereidingen op het Europees kampioenschap, dat deze zomer wordt gehouden in Zwitserland.

De zes Nations League-duels die de voetbalsters voor het EK nog op het programma hebben staan, zijn voor bondscoach Andries Jonker daarom ook een zoektocht naar de ideale formatie.

Daarin is ruimte om te experimenteren, zei hij daar eerder over. Ook tegen grootmacht Duitsland dus, de nummer drie van de wereldranglijst en de ploeg die de olympische droom van Nederland vorig jaar in de troostfinale van de vorige Nations League-editie aan flarden schoot.

Zo kwam het dat niet de ervaren captain Sherida Spitse, maar de 18-jarige Veerle Buurman aan de aftrap verscheen tegen Duitsland. In de aanvalslinie was er een basisplaats voor Vivianne Miedema, die na zeven maanden blessureleed haar rentree maakte in het oranje.

Eerste mogelijkheid

De terugkeer van de 28-jarige aanvalster is een opsteker voor Oranje, maar het was Beerensteyn die in Breda een hoofdrol opeiste. De vleugelspeelster van VfL Wolfsburg benutte na dertien minuten de eerste echte mogelijkheid van het duel.