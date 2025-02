Excelsior neemt tweede plaats over van Dordrecht na zege op Telstar

Excelsior heeft in de eerste divisie zijn eerste uitzege sinds 22 november geboekt. De Kralingers namen met een 3-1 zege bij Telstar plek twee over van FC Dordrecht, dat maandag Jong PSV treft.

Nummer acht Telstar verloor zijn eerste thuisduel, maar was sindsdien ongeslagen in de IJmond. Ook tegen Excelsior draaide het de duimschroeven aan. Youssef El Kachati, Souffiane Hetli, Mees Kaandorp en Guus Offerhaus maakten hun kansen echter niet af.

Met twee goals van Lance Duijvestijn en een rake kopbal van Kik Pierie was Excelsior wel effectief. El Kachati maakte er 1-3 van. Excelsior was de enige ploeg uit de top vijf die vrijdag in actie kwam.

De Graafschap wint ruim

Met een 5-1 zege op Jong AZ nam De Graafschap plek zes over van Den Bosch, dat 0-0 speelde bij Roda JC.