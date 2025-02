Nederlandse basketballers lopen EK mis na nederlaag tegen Groot-Brittannië

De Nederlandse basketballers zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het EK. Om nog kans te maken moest in Den Haag van Groot-Brittannië worden gewonnen, maar Oranje verloor: 69-73.

Nederland kende een beroerde start: pas bij 0-13 scoorde het voor het eerst, waarna het gat in het eerste kwart tot 14-20 verkleind werd. Vooral dankzij Yannick Franke (veertien punten in de eerste helft) was de marge halverwege minimaal: 29-31.

Het was voortdurend stuivertje wisselen in het vierde kwart. Met nog veertien seconden op de klok leidden de Britten met 70-67, maar kreeg Franke drie vrije worpen: hij miste er een, waarna de Britten net als in Newcastle met vier punten verschil wonnen.