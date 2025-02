Hoge Raad: Uber-taxichauffeur kan zowel zzp'er als werknemer zijn

Is een Uber-chauffeur nou een echte ondernemer of toch eigenlijk een verkapte werknemer? Het hangt af van de specifieke omstandigheden, oordeelt de Hoge Raad. Het antwoord kan effect hebben op de nieuwe zzp-wet.

Taxi-app Uber en vakbond FNV procederen inmiddels al jaren over de status van de Uber-chauffeurs. In 2021 oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat de chauffeurs die als zzp'er voor Uber werken eigenlijk werknemers zijn. De taxi-app was het daar niet mee eens en stapte naar het gerechtshof. Het hof stelde vervolgens zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

En dus bogen de hoogste rechters zich over de kwestie. Zij komen nu met een minder rigide uitleg dan de rechtbank in 2021. Het kan zo zijn dat twee zzp-chauffeurs voor Uber precies hetzelfde werk doen, maar dat de ene geldt als ondernemer en de andere als werknemer. Het maakt uit of ze zich buiten hun werk voor Uber wel of juist niet als ondernemer gedragen.

Hetzelfde werk

"Dit is fantastisch nieuws voor alle chauffeurs", reageert Uber opgetogen op de uitspraak. "Voor hen is het een grote overwinning dat de Hoge Raad nu ook aangeeft dat ondernemerschap volop meeweegt."

Toch ziet ook de FNV aanknooppunten om blij te zijn. De vakbond concludeert juist dat ze ook voor schijnzelfstandigen de cao mogen afdwingen. "Waar de schoen wel wringt, is dat het op basis van deze uitspraak mogelijk is dat twee mensen hetzelfde werk doen waarbij de ene persoon wel een arbeidsovereenkomst heeft en de ander niet. Dat is wat ons betreft onwenselijk."

Met de antwoorden van de Hoge Raad in de hand kan het gerechtshof Amsterdam nu oordelen of Uber-chauffeurs eigenlijk schijnzelfstandigen waren en met terugwerkende kracht als werknemers behandeld moeten worden. Bij die uitspraak zal ook duidelijk worden of dit voor alle Uber-chauffeurs geldt, of dat een deel wel degelijk als ondernemer moet worden gezien.

Nieuwe wet

Het antwoord van de Hoge Raad gaat ook een rol spelen bij de nieuwe zzp-wet waar het kabinet aan werkt, de wet VBAR. Het kabinet wachtte op deze uitspraak om die wet verder uit te werken. De VBAR moet voor meer duidelijkheid gaan zorgen over welke zzp'ers nou wel schijnzelfstandigen zijn en welke niet.