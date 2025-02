Bewapenen, Russische dreiging en weg van VS: Duitse kiezer bezorgd om vrede

Tot zorgen van Bohrer, die namens Die Linke actief is in de lokale politiek. "Veel mensen hier zijn bang dat deze basis dusdanig belangrijk wordt dat wij in geval van oorlog onmiddellijk worden getroffen", zegt hij met een ernstige blik. "In Oekraïne zie je hoe weerloos de lokale bevolking is. Hier ook, want er zijn nergens bunkers."

Vanaf volgend jaar worden Amerikaanse langeafstandsraketten in Duitsland geplaatst, ter afschrikking van Rusland. Het commando erover wordt vanaf de basis in Wiesbaden gevoerd. "Als lokale politici hebben wij daar niets over te zeggen. Zelfs de burgemeester moest dit nieuws uit de media vernemen."

De raketten verdelen inwoners van Wiesbaden. De één vindt het prima, "want de Russen bewapenen zich ook". De ander verzet zich fel: "Waarom zijn we nog altijd een bezettingszone van de Amerikanen? We moeten zelfstandig zijn!" Wat je in de binnenstad het vaakst hoort als je ernaar vraagt: "We moeten praten in plaats van bewapenen."

Actievere defensiepolitiek

De nieuwe realiteit en rol van Duitsland leiden tot veel ongemak bij Duitsers. Het botst met de risicomijdende volksaard. "In Duitsland win je geen verkiezingen door je als grote strateeg op te stellen of voor wapenleveranties te pleiten", zegt onderzoeker Brockmeier. "Toen defensieminister Pistorius sprak over voorbereid zijn op oorlog, heeft hij veel mensen bang gemaakt. Nu spreekt hij alleen nog over 'in staat zijn te verdedigen'."

De radicaal-rechtse AfD en het links-conservatieve BSW proberen de kiezers te lokken die sceptisch zijn over het Duitse defensie- en geopolitieke beleid. Middenpartijen als de CDU, FDP en Groenen willen de steun aan Oekraïne opvoeren en defensiebudgetten verhogen. De SPD van Scholz probeert een middenpositie in te nemen en staat op de rem bij deze thema's.

De verkiezingsuitkomst zal bepalend zijn voor hoe Duitslands internationale rol zich ontwikkelt. CDU-leider Merz, de vermoedelijke nieuwe bondskanselier, wil dat Duitsland meer leiding neemt in Europa, samen met de Fransen en Polen. Brockmeier: "Als hij met de Groenen gaat regeren, krijgen we een actievere defensiepolitiek en meer steun aan Oekraïne. Als het SPD wordt, kunnen we veel discussie hierover verwachten."