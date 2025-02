Paus Franciscus aan de beterende hand, maar nog niet uit de gevarenzone

Paus Franciscus is aan de beterende hand, maar volgens zijn medische team kan het met de gezondheid van de kerkvorst nog beide kanten op. De 88-jarige paus ligt sinds vorige week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking.

Behandelend arts Alfieri zegt dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk geen sepsis heeft, een heftige ontstekingsreactie die kan optreden bij een infectie zoals een longontsteking. Wel blijft het risico daarop bestaan, aldus zijn team.

"Als de vraag is: 'Loopt hij geen gevaar meer?' Dan is het antwoord: nee", zegt de arts. "Maar op de vraag of hij nu in levensgevaar is, is het antwoord ook nee." Alfieri zegt dat de paus vanwege zijn leeftijd en bestaande gezondheidsproblemen een "fragiele patiënt" is.

Pleuritis

Het is de tweede dag op rij dat de gezondheid van de paus verbetert. Ondanks de ziekte is de paus niet bedlegerig. Hij kan volgens zijn team uit bed komen om te werken, maar hij blijft de komende week in het ziekenhuis.

Franciscus kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen. Hij is gevoelig voor longinfecties omdat hij in zijn jongere jaren pleuritis ontwikkelde. Dat is een ontsteking van het borstvlies rondom de longen. Vanwege de ontsteking werd een deel van een long verwijderd.