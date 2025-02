Minister Faber noemt Zelensky 'niet democratisch gekozen', neemt woorden terug

Minister Faber van Asiel en Migratie heeft gezegd dat de Oekraïense president Zelensky "niet democratisch gekozen" is. Later heeft ze haar uitspraken teruggenomen nadat minister Brekelmans van Defensie haar op haar gemaakte opmerkingen had aangesproken. Dit gebeurde vandaag in het Catshuis waar de wekelijkse ministerraad was.

Voor het begin van de ministerraad werd PVV-minister Faber buiten door tv-verslaggever Jaïr Ferwerda gevraagd naar haar standpunt over de omstreden opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Die zei woensdag dat Zelensky een "dictator zonder verkiezingen" was.

Standpunt

In het begin van het interview benadrukte Faber dat het om "vrede in Oekraïne" gaat. Maar op weg naar de ingang draaide ze zich nog om en zei tegen Ferwerda dat Zelensky "niet democratisch is gekozen". Ze leek daarmee achter het standpunt van Trump te staan.

Maar dit is niet het standpunt van het kabinet. Nederland ziet Zelensky wel degelijk als een democratisch gekozen president, zo benadrukte premier Schoof vandaag nog in de wekelijkse persconferentie toen hem werd gevraagd naar de uitspraken van Trump. Er zijn nu alleen geen verkiezingen omdat het land in oorlog is, zegt het kabinet.

VVD-minister Brekelmans van Defensie heeft Faber in het Catshuis vervolgens uitleg gegeven over het Nederlandse standpunt, melden Haagse bronnen.

Na afloop van de ministerraad heeft Faber haar woorden gecorrigeerd voor de tv-verslaggever, die de interviews vanavond uitzendt in de RTL-talkshow Renze.

'Democratisch gekozen'

Vrijdagmiddag stuurde de woordvoerder van Faber ook nog een schriftelijke verklaring waarin staat dat "er een beeld" is ontstaan dat "de minister van Asiel en Migratie twijfelt aan het democratisch mandaat van de Oekraïense president. Dat is niet het geval. De minister twijfelt absoluut niet aan het mandaat van Zelensky. Die is democratisch gekozen", aldus de schriftelijke verklaring.

Oppositiepartijen D66 en GroenLinks-PvdA reageren verbolgen op de teruggenomen uitspraken van Faber. De partijen vinden dat Russische propaganda wordt uitgesproken door een Nederlandse minister. D66 wil een debat hierover aanvragen. "Hoe lang blijft het voor VVD en NSC acceptabel dat zij in het kabinet zit?", vraagt D66-leider Jetten zich af, verwijzend naar Faber.