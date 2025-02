Man neergestoken bij Holocaustmonument Berlijn

In Berlijn is een man zwaargewond geraakt toen hij even voor 18.00 uur door iemand met een mes werd aangevallen. Dat gebeurde op het terrein van het Holocaustmonument.

Het Duitse dagblad Tagesspiegel schrijft dat het slachtoffer door de brandweer naar een ziekenhuis is gebracht. De dader is gevlucht. Er zou een mes zijn gevonden.

Er is veel politie op de been. In verband met het onderzoek is een groot gebied afgezet. Het incident vond plaats op het noordelijk deel van het terrein dat dicht bij de Amerikaanse ambassade ligt.

Het Holocaustmonument bestaat uit meer dan 2700 zuilen van verschillende afmetingen. Het herinnert aan de genocide op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland.

Later meer.